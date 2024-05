VÍDEO: Flamengo chega ao Brasil em meio a protestos no aeroporto após derrota na Libertadores

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 08:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O desembarque do Flamengo foi marcado por protestos de torcedores no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (8), após a derrota para o Palestino pela Libertadores. Xingamentos e cobranças aos jogadores marcaram o tom das reclamações dos rubro-negros presentes; o técnico Tite deixou o aeroporto por outra saída.



Segundo informações do portal "ge", cerca de dez torcedores estavam presentes no desembarque da delegação do Fla, que ocorreu por volta das 6h30 (de Brasília). O único jogador a parar para ouvir os protestantes foi Bruno Henrique, que afirmou: "Não estou peitando não. Nós vamos melhorar"; veja a declaração no vídeo acima.

Outros atletas também foram alvo de protestos na chegada do Flamengo ao Brasil. Pedro, por exemplo, foi chamado de "fominha" pelos rubro-negros, e o sistema defensivo foi bastante criticado. O único a ouvir elogios por parte dos torcedores foi o meio-campista De La Cruz.

- Nem Noé carregou tanto animal quanto o De la Cruz - disse um torcedor presente no aeroporto.

Bruno Henrique, do Flamengo, durante protesto de torcedores no aeroporto (Foto: Reprodução / X)

A derrota diante do Palestino na quarta rodada do Grupo E deixou o Flamengo em situação complicada na Libertadores. O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação no momento, fora as zona de classificação ao mata-mata. Restam, ainda, as partidas contra Bolívar, dia 15, e Millionarios, dia 28, ambas no Maracanã. Antes disso, o Fla recebe o Corinthians no sábado (11), às 16h, pelo Brasileirão.