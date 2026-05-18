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O Flamengo repetiu no empate por 1 a 1 com o Athletico, na noite de domingo (17), algumas das falhas mostradas nos últimos jogos. Assim como na eliminação da Copa do Brasil, no meio da semana, o goleiro Rossi voltou a falhar e piorou ainda mais o seu momento com a torcida rubro-negra. O que aliviou a noite e garantiu o ponto fora de casa foi o gol do atacante Pedro, que manteve vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo.

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Falta um substituto para Arrascaeta

O Flamengo voltou a sofrer com a falta de criatividade e com as ausências de jogadores importantes. Mais uma vez sem Arrascaeta, além das baixas de Erick Pulgar e Plata, o time em nenhum momento teve o controle da partida. A irregularidade nos últimos jogos retrata as anomalias do elenco, que precisa de reforços, principalmente um substituto para Arrascaeta.

O técnico Leonardo Jardim teve outros desfalques: Jorginho e Evertton Araújo, suspensos, além dos jogadores entregues ao departamento médico, como Pulgar. As ausências limitam as opções do treinador para montar a equipe e atrapalham o objetivo de alcançar o Palmeiras na disputa pela liderança do Brasileirão. O time poderia ter reduzido a diferença para dois pontos, mas agora está a quatro do rival (35 a 31) e não poderá igualá-lo mesmo que vença o confronto de sábado, no Maracanã.

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Rossi volta a falhar e pressão aumenta

No meio da semana, a trajetória de Rossi no Flamengo ganhou mais um capítulo negativo. O goleiro falhou na derrota por 2 a 0 para o Vitória, resultado que causou a eliminação da Copa do Brasil. No domingo, não foi diferente. Logo nos primeiros minutos da partida na Arena da Baixada, o argentino aceitou o chute de Mendoza, que abriu o placar para o Athletico-PR.

Como se não bastasse o lance do gol sofrido, Rossi também se complicou nas saídas de bola com os pés, aumentando a preocupação da torcida rubro-negra. Desde sua chegada ao clube, o goleiro alternou momentos de altos e baixos. É inegável que teve participação fundamental na conquista da Libertadores de 2025, salvando a equipe em fases eliminatórias decisivas. Entretanto, falhou em outras partidas, como nos clássicos contra Fluminense e Vasco.

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Rossi em Athletico x Flamengo: segunda falha consecutiva (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)

As más atuações recentes fazem com que, cada vez mais, torcedores nas redes sociais questionem a titularidade absoluta de Rossi. O reserva imediato é Andrew, goleiro que estava atuando em Portugal e chegou ao clube como uma aposta.

Após a partida na Arena da Baixada, Leonardo Jardim comentou sobre os erros do argentino. Assim como a torcida, o treinador demonstrou insatisfação com as falhas, mas, por outro lado, revelou confiança no goleiro.

— Com certeza o Rossi é um jogador importante e já provou, principalmente nos últimos anos. Acreditamos nele. Não vamos esconder que, nos últimos dois jogos, teve duas intervenções infelizes. Isso não deixa de termos total confiança nele. Acreditamos que são momentos e, no futuro próximo, vai voltar ao seu nível. Tem o apoio de toda a gente e a equipe de trabalho também continua a se dedicar. São episódios isolados e ele vai voltar à sua forma — disse o técnico.

Números de Rossi pelo Flamengo em 2026

25 jogos (25 titular) 9 jogos sem sofrer gols 24 gols sofridos (1,0 por jogo) 2,5 defesas por jogo 1,5 defesas em chutes dentro da área por jogo 72% das bolas defendidas 3 pênaltis defendidos 79% acerto no passe 45% acerto na bola longa

Ingressos esgotados para confronto com o Palmeiras

O Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir a vantagem para o Palmeiras e depender apenas de si para assumir a liderança do Brasileirão na próxima rodada. Antes de entrar em campo em Curitiba, o Rubro-Negro acompanhou o empate entre o rival e o Cruzeiro. O resultado fez com que a equipe paulista abrisse cinco pontos de vantagem.

Uma vitória sobre o Athletico-PR teria feito o Rubro-Negro encostar na tabela e depender só de mais uma vitória sobre o Palmeiras para ganhar a liderança, ainda contando com um jogo a menos. Entretanto, o empate na Arena da Baixada frustrou os planos dos torcedores rubro-negros, que já esgotaram os ingressos para o duelo com o principal rival nacional no próximo fim de semana.

Pedro salva a noite e é observado por Ancelotti

O grande destaque do Flamengo no empate com o Athletico-PR foi Pedro. O camisa 9 não chegou a ter uma atuação brilhante, mas fez o gol que evitou a derrota. Com a presença de Carlo Ancelotti no estádio, o atacante alimentou ainda mais o sonho de disputar a Copa do Mundo.

Após a partida, Pedro revelou estar confiante para aparecer na lista que será anunciada nesta segunda-feira (18) pelo treinador italiano, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Se for convocado, será a sua segunda Copa do Mundo, depois de jogar alguns minutos no último Mundial, no Catar, em 2022.

— Ainda não sei a que horas vai ser o treino amanhã, mas, sem dúvida, vou acompanhar a convocação, numa expectativa boa. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Coloco minha vida nas mãos dele e está tudo certo. O que acontecer, tenho certeza de que será a vontade dele. Então estou em paz, estou confiante e trabalhei para isso aqui no Flamengo — afirmou o centroavante em entrevista ao SporTV.

Pedro comemora o gol do Flamengo contra o Athletico-PR (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Quem também abordou o tema foi Leonardo Jardim. Na coletiva de imprensa, o treinador afirmou confiar nos jogadores que o Flamengo tem à disposição e destacou que, caso sejam convocados, a Seleção Brasileira estará em boas mãos.

— O que eu falaria para o Ancelotti é que qualquer um desses sete jogadores do Flamengo tem qualidade para representar a seleção. São jogadores adaptados a grandes competições, jogam Libertadores, são atuais campeões da Libertadores e do Brasileiro. Têm uma história já consolidada na carreira. Por isso, acredito que, se convocar alguém além do Danilo, que publicamente já está convocado, ele pode utilizar mais jogadores nossos — disse Jardim.

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Avaliação dos pré-convocados em campo

Os sete jogadores do Flamengo pré-convocados por Ancelotti estiveram em campo como titulares contra o Athletico-PR: os zagueiros Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz; o lateral-esquerdo Alex Sandro; o meia Lucas Paquetá; e os atacantes Samuel Lino e Pedro.

Além de Pedro, que se salvou com o gol, o zagueiro Léo Pereira também foi bem. Alex Sandro, que constantemente vem deixando os torcedores do Flamengo na bronca, teve bons números no empate com o Athletico.

🧠 1 grande chance criada

✅ 57/62 passes certos (92%!)

💪 4/5 duelos ganhos (!)

🆚 2 desarmes

🔐 5 ações defensivas

🔄 0 dribles sofridos (!)

👊 0 faltas cometidas (!)

Já Lucas Paquetá, que retornou ao time após se recuperar de lesão, não teve uma grande atuação. O meia deixou a partida com um arranhão na canela da perna esquerda. O Flamengo, inclusive, reclamou da não expulsão do volante athleticano Felipinho e considerou que o adversário poderia ter fraturado a perna de Paquetá.

Dos jogadores do Flamengo na pré-lista da seleção, Danilo é o único garantido no Mundial. Quem também tem grandes chances de convocação são Alex Sandro, Lucas Paquetá e Léo Pereira. Pedro corre por fora, com as concorrências de Endrick, Igor Thiago e João Pedro. Já Léo Ortiz e Samuel Lino, neste momento, têm chances improváveis.

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