Bastidores: Flamengo estuda aplicação de multa para Plata; expulsões irritam diretoria
Atacante equatoriano foi expulso no empate com o São Paulo na Vila Belmiro
O Flamengo estuda a aplicação de uma multa ao atacante Gonzalo Plata, expulso no empate do time carioca por 2 a 2 diante do São Paulo. A pena, entretanto, não passa apenas pela advertência na Vila Belmiro, mas sim por todo um "pacote" que o equatoriano apresentou nas últimas semanas.
Como citado por Filipe Luís na coletiva de imprensa, o Flamengo não vê a expulsão de Plata como indisciplina. Entretanto, segundo apuração do Lance!, a recorrência está irritando os rubro-negros. Afinal, o jogador acumula três expulsões em um pouco mais de um mês, em jogos importantes e decisivos na reta final da temporada.
— As punições sempre dependem da diretoria. Claro que eu participo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, foi sem querer. Ele quis ir na bola e foi na perna do jogador. Ele estava dando a vida pela equipe, estava correndo, eu jamais vou vir aqui, botar o dedo e culpar o jogador por cometer um erro desses. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo — disse Filipe Luís.
Antes do vermelho contra o São Paulo, Plata foi expulso no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, quando o Flamengo recebeu o Estudiantes no Maracanã. Já no jogo de volta da semifinal da competição internacional, o equatoriano recebeu o cartão contra o Racing, em Avellaneda. Ambas as situações acabaram passando batidas por conta dos resultados do Rubro-Negro, que está na decisão do torneio.
Já no Brasileirão, o cenário é diferente. No momento em que Plata foi expulso contra o São Paulo, o Flamengo estava vencendo por 2 a 1, resultado que colocava a equipe na liderança do Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras. Com o empate, a equipe de Filipe Luís abriu o caminho para o time paulista chegar a três pontos de vantagem na ponta da tabela. O Alviverde entra em campo nesta quinta, em casa, contra o Santos.
Assim, a recorrência de cartões para Plata, em jogos decisivos, pode fazer com que o clube decida penalizar o jogador com multa. O assunto é debatido internamente.
Outros fatores deixam a diretoria do Flamengo na bronca com Plata
Além das expulsões, outras ações de Gonzalo Plata vem incomodando a cúpula rubro-negra. Recentemente, o jogador foi visto em uma festa, na Zona Sul do Rio, na semana do jogo contra o Racing. No dia anterior, o Flamengo havia perdido o jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão.
Segundo a jornalista Raisa Simplício, outras atitudes de Plata, como falta a treino enquanto estava no departamento médico e atraso em reapresentação, por exemplo, podem fazer com que o atleta tenha o seu futuro reavaliado pela diretoria no final da temporada, período em que se analisa os jogadores que ficarão para o próximo ano e aqueles que poderão ser negociados.
