Bap subiu o tom e mandou recado para os clubes que devem ao Flamengo. Em reunião com conselheiros, na quinta-feira (20), o presidente expôs dívidas de times da Europa e do Brasil com o Rubro-Negro e revelou que encontrou inadimplência milionária sem cobrança.

- Jogadores de seleção de base foram negociados para o exterior no ano passado. Daniel Cabral tinha vínculo até outubro de 2025 e foi liberado por valor 0. André Luiz e Igor Jesus foram vendidos e não recebemos o valor, foram revendidos e não conseguimos cobrar. O dono do Estrela Amadora é o mesmo do Leixões. Não temos garantias e não temos como cobrar, não tinham sido acionados na Fifa e nós acionados. Dez milhões de euros de vendas e só recebemos 200 mil euros.

- Não deva ao Flamengo que a gente expõe seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum nem dou desconto.

Confira a lista de dívidas de clubes com o Flamengo:

André Luiz (Estrela Amadora ➡️ revendido ao Rio Ave) | 500 mil euros e 720 mil euros (valor para o Flamengo) ➡️ valor não recebido: 1,2 milhão de euros;

Daniel Cabral (Estrela Amadora) | transação sem custos;

Thiago Maia (Internacional) | 4 milhões de euros (valor para o Flamengo) ➡️ valor não recebido: 4 milhões de euros;

Werton (Leixões) | 1 milhão de euro (valor para o Flamengo) ➡️ valor não recebido: 1 milhão de euros;

Gabriel Noga (Leixões) | 100 mil euros (valor para o Flamengo) ➡️ valor não recebido: 100 mil euros

Diego dos Santos (Paços Ferreira) | transação sem custos

Igor Jesus (Estrela Amadora ➡️ revendido ao Los Angeles FC) ➡️ valor não recebido: 2 milhões de euros e 1,8 milhão de euros ➡️ valor não recebido: 3,6 milhões de euros

Total: valor para o Flamengo: 10,1 milhões de euros ➡️ valor não recebido: 9,9 milhões de euros.

Bap também afirmou que acionou os clubes europeus na Fifa, cobrando multas e juros. Segundo o presidente do Flamengo, o valor de inadimplência e sem cobrança que encontrou no clube foi de R$ 56,2 milhões.