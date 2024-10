BAP, candidato à presidência do Flamengo, não garante Filipe Luís como técnico, caso eleito

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi eleito presidente do Conselho de Administração (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







08/10/2024

Após demitir Tite, o Flamengo promoveu Filipe Luís para o cargo de técnico do time principal. Em um primeiro momento, o clube chegou a divulgar oficialmente que seria de forma interina. Contudo, dois dias depois, o Rubro-Negro informou que assinou com o ex-lateral até o fim de 2025. O contrato extenso irritou Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que concorre ao cargo de presidente do Mengão para o triênio 2025-2027.

— Vamos perguntar para o torcedor se ele acha que é razoável quem está saindo, em final de mandato, que está indo para o 11o técnico, sabe que o mandato acaba em 31 de dezembro, assina um contrato até o final de 2025. Acho que é uma temeridade, um desrespeito à instituição, ao torcedor e, acima de tudo, a um profissional querido e importante como o Filipe Luís. Isso é inaceitável. Pegue o caso do Cruzeiro, que contratou o Fernando Diniz, consagrado, campeão da Libertadores, e assinou até o fim do ano. E lá não vai ter troca de comando. Eles vão analisar a relação e depois vê como fica — disse BAP, em entrevista ao jornalista Venê Casagrande

— O Flamengo, que tem errado constantemente com treinadores, já que o processo de escolha não é técnico, é opinativo, expõe o profissional. Esse tipo de atitude eu pretendo alterar no estatuto do clube, caso eleito, para que o presidente não possa usar o clube como se fosse dele. O problema é que o Flamengo elege um presidente, e o cidadão age como um rei, como se não houvesse amanhã. Vamos mudar isso. Respeito demais o Filipe Luís, torço para que dê muito certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. Não vai passar por um revanchismo político, mas essa decisão, como tantas outras, comprometem de forma dramática as projeções financeiras do clube — acrescentou o candidato.



ELEIÇÕES DO FLAMENGO

A votação para o cargo de presidente do Flamengo acontece no dia 09 de dezembro, na Gávea. Além de BAP, outros cinco postulantes tentam suceder Rodolfo Landim: Rodrigo Dunshee, Wallim Vasconcellos, Maurício Gomes de Mattos, Pedro Paulo e Delair Dumbrosck.