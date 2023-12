A luta por uma vaga no G4 para fugir do mata-mata que antecede a fase de grupos promete ser intensa e tem um ingrediente a mais, uma vez que os seis times na disputa fazem a 37ª rodada em suas casas, mas jogam longe de seus territórios na 38ª rodada do Brasileirão. A classificação ainda pode ser muito modificada com apenas seis pontos em disputa.