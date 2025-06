Arrascaeta vê Europa cada vez mais distante e se diz satisfeito no Flamengo

Camisa 10 do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta acredita que o sonho de atuar na Europa ficou no passado. Em entrevista ao ex-jogador Romário, o uruguaio admitiu que vê como "muito difícil" a possibilidade de se transferir a um grande clube europeu. Além disso, afirmou estar focado em brigar por coisas grandes, algo que ele encontra no Rubro-Negro.

— A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia, eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso eu tenho aqui no Flamengo — declarou Arrascaeta à "RomárioTV".

Aos 31 anos, o uruguaio vive grande momento com o Manto Sagrado. Na primeira temporada com a camisa 10 da Gávea, o meia-atacante soma 12 gols e seis assistências em 27 jogos, liderando a equipe em ambos quesitos até aqui. Ele é também o principal jogador do Brasileirão nas duas estatísticas, com nove bolas nas redes e quatro passes para companheiros marcarem em nove partidas.

Arrascaeta está no Flamengo desde 2019 e é, junto a Bruno Henrique, o recordista de títulos conquistados pelo clube, com 15 taças. No período, são duas Libertadores (2019 e 2022), duas edições de Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

