Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira, Arrascaeta escreveu mais um capítulo na história do clube e da Copa do Brasil. Além de garantir a classificação rubro-negra para a grande final contra o São Paulo, o tento colocou o uruguaio no top 3 dos maiores artilheiros estrangeiros da história da competição nacional.



Essa foi a 12ª vez que o meia balançou as redes em um jogo de Copa do Brasil. Desde que chegou ao país, em 2015, Arrascaeta entrou em campo 49 vezes por Cruzeiro e Flamengo na disputa, marcando seis gols por cada equipe.



Arrascaeta agora está empatado na terceira colocação do ranking de goleadores artilheiros com o peruano Paolo Guerrero. Ex-Corinthians, Flamengo e Internacional, o centroavante marcou 12 vezes em 28 partidas. Quem lidera a lista é outro ex-rubro-negro: Petkovic. Com 15 gols, o sérvio aparece logo à frente do argentino Herrera, ex-Botafogo, Corinthians e Vasco, que fez 14.



MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL



1º - Petkovic - sérvio - 15 gols

2º - Herrera - argentino - 14 gols

3º - Arrascaeta - uruguaio - 12 gols

Guerrero - peruano - 12 gols

5º - Guerrón - equatoriano - 10 gols

Marcelo Moreno - boliviano - 10 gols