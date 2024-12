Arrascaeta revela desejo de se aposentar no Flamengo

Giorgian de Arrascaeta não pretende deixar o Flamengo tão cedo. O uruguaio revelou conversa com o presidente Rodolfo Landim, na qual afirmou o desejo de se encerrar a carreira de jogador no Mais Querido, em entrevista ao portal "Ge". O meia de 30 anos cita ainda o sonho antigo de atuar no Peñarol, clube pelo qual torcia na infância, mas diz que seguirá no Rubro-Negro até quando for vontade do clube.

— É difícil falar de futuro. Eu já falei com o meu agente que a única coisa que me faltou na carreira foi jogar pelo clube que eu era torcedor, o Peñarol. Mas não se pode ter tudo na vida e um dia chamei o Landim para falar: "Presidente, se tiver a oportunidade, eu quero me aposentar aqui. Aí, é com vocês" — declarou Arrascaeta.

— Sou muito novo ainda, há muita coisa para acontecer, mas a cidade, a equipe tem uma conexão muito forte e toda vez que vou ao Maraca e fico na torcida eu digo: "Está louco, quero jogar muito lá dentro ainda!" Estou muito feliz aqui — completou o craque.

Arrascaeta quer a 10 do Flamengo

Com a saída de Gabigol do Flamengo, a tão almejada camisa 10 da Gávea, que um dia foi de Zico, estará à disposição. Para muitos torcedores rubro-negros, o jogador que mais se identifica, tecnicamente, com a numeração é Arrascaeta. O uruguaio, aliás, espera que isso aconteça.

- Com certeza (risos). É um número que simboliza muito. Eu tenho total respeito e carinho com Gabi. Até já tinha falado com o Bruno Spindel (diretor-executivo) aqui. Eu não quero falar nada e nem nenhuma coisa enquanto o Gabi estiver conosco, porque eu respeito a presença dele. A gente ficou sabendo que o Gabi não vai continuar conosco, vou esperar essa daí (risos) - revelou Arrascaeta na entrevista ao "Ge".

Em enquete realizada no canal de Whatsapp Lance! Flamengo, torcedores do Rubro-Negro decidiram se preferem que o uruguaio siga com a camisa 14 ou assuma a 10. Assim, cerca de 92% dos participantes opinaram que Arrascaeta deveria usar a numeração eternizada por Zico.

