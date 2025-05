O futuro de Neymar é incerto. Afinal, o contrato do camisa 10 com o Santos vai até o final de junho deste ano e, até o momento, as partes não se manifestaram sobre um novo acordo. Mas, se depender de Arrascaeta, o futuro do meia-atacante será no Flamengo. O uruguaio revelou o desejo de jogar com o craque brasileiro.

- Com certeza (sobre querer jogar com Neymar). É um cara muito diferenciado. A gente sabe que quando ele está fisicamente muito bem, ele resolve. Com certeza, sempre gosto de jogar com os melhores. Tomara que ele possa jogar conosco aqui. Não preciso convidar, senão ele vai tirar minha vaga (risos). Podemos alternar um pouquinho os dois aí - disse Arrascaeta, em entrevista ao canal "Desimpedidos".

Essa não foi a primeira vez que Arrascaeta abordou o tema. Em entrevista ao Lance!, o camisa 10 do Flamengo afirmou que espera ele no time carioca.

- Tem vários. Falando até de jogadores aposentados, tem o Ronaldinho, que para mim é um craque. Mas, hoje em dia seria o Neymar. Esperamos ele, mas não deu certo por agora. Esperamos mais para frente (risos) - disse Arrascaeta ao Lance!.

Neymar com a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

