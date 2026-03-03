Bastidores: entenda como Filipe Luís foi comunicado da sua demissão do Flamengo

A notícia da saída de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo, após a vitória por 8 a 0 diante do Madureira, não pegou apenas os torcedores rubro-negros de surpresa, mas também o próprio treinador. A notícia foi passada ao técnico logo após a coletiva de imprensa no Maracanã. O Lance! detalha o cenário para você.

Assim como qualquer jogo do Flamengo, Filipe Luís, ao lado dos assessores de imprensa do clube, foi para a coletiva de imprensa para responder às perguntas dos jornalistas. Grande parte dos questionamentos foram sobre as cobranças dos torcedores diante do trabalho do treinador. Filipe, por sua vez, disse entender a dor dos rubro-negros.

- Entendo perfeitamente. Gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno, sou torcedor do Flamengo igual a eles. Quando me coloco no cargo de jogador primeiro, é uma escolha de vida, sabia da pressão que era. Um dos meus melhores amigos no futebol, o Diego Ribas vivia essa cobrança. Eu via de longe e quis viver essa torcida, no bom e no ruim. Como treinador, a partir do momento que quis começar aqui e o clube me abriu as portas, eu sabia de tudo. Sei que o torcedor acreditou em mim, me deu muita confiança, convenceu a diretoria a me deixar no cargo. Eu não tenho esse perfil de dar carrinho, gritar, mas tenho o perfil de respeito pelo escudo - avaliou.

José Boto foi quem comunicou Filipe Luís - decisão partiu do presidente Bap

Logo após o término da coletiva de imprensa, José Boto procurou o técnico Filipe Luís e o avisou sobre a sua saída do clube. O técnico foi pego de surpresa, uma vez que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia sobre a questão.

A decisão pela demissão de Filipe Luís partiu do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que pediu ao diretor José Boto que comunicasse o treinador.

Além de Filipe Luís, funcionários do Flamengo também foram pegos de surpresa. Um deles, em contato com a reportagem do Lance!, afirmou que não havia indícios de que uma mudança aconteceria neste momento, principalmente após a goleada por 8 a 0 diante do Madureira.

Números de Filipe Luís como técnico do Rubro-Negro

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

