Arrascaeta demonstra otimismo em virada do Flamengo sobre o Peñarol: ‘Vamos lá para ganhar’

Arrascaeta, em ação pelo Flamengo contra o Vasco no Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 09:31 • Rio de Janeiro

O Flamengo foi derrotado pelo Peñarol por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, e perdeu a chance de garantir o resultado em casa. Em contrapartida, Arrascaeta demonstrou otimismo e acredita na virada rubro-negra em Montevidéu.

➡️ Trabalho de Tite no Flamengo desidrata e perde apoio das arquibancadas

- Levantar a cabeça. Focarmos 100% para o jogo de volta. Temos condições de vencer lá. Infelizmente, hoje não fizemos um jogo bom. Eles fizeram um gol rápido, a gente se descontrolou, não soube jogar com a desvantagem. Mas estou convencido de que vamos lá para ganhar o jogo. Eles souberam jogar com a vantagem - disse Arrascaeta.

Apesar de ser um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Arrascaeta não teve boa atuação na derrota contra o Peñarol: ele errou inúmeros passes no jogo e não conseguiu criar chances de perigo para a equipe do técnico Tite. Nesta temporada, o meia soma 34 partidas, com oito gols e 10 assistências.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Voltando de lesão muscular sofrida contra o Bahia na última semana e tendo jogado no sacrifício, o uruguaio iniciou o clássico contra o Vasco no banco de reservas, mas entrou em campo no início da partida por conta da lesão sofrida por Luiz Araújo. O meia só foi substituído por Tite na reta final do confronto para a entrada de Gabigol.

A expectativa é de que o camisa 14 não inicie o confronto com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, para ser preservado para a decisão contra o Peñarol, quinta-feira que vem (26), em Montevidéu. Arrascaeta é tratado como peça-chave em busca da classificação à semifinal da Libertadores.