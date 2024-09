Ex-Flamengo aponta erro de titular em gol do Peñarol na Libertadores: ‘Não pode’

Flamengo e Peñarol disputam uma vaga para as semifinais da Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 19:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo saiu atrás no placar contra o Peñarol, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. O gol dos uruguaios nesta quinta (19) saiu após um passe errado do volante Pulgar no ataque. Em transmissão do jogo na ESPN, Zinho, ex-jogador do Rubro-Negro, falou sobre o erro do chileno.

- Uma opção do Tite começar com o Pulgar e eu não acho ruim, porque ele tem entrosamento com o De La Cruz. Mas o gol sai em um erro de passe dele ofensivo e o time estava exposto. E nesse erro do Pulgar, já vem uma cobrança da arquibancada, mas eu acho cedo - disse Zinho.

- É importante os jogadores também darem uma moral ao Pulgar. Foi um gol de contra-ataque, o Peñarol está montado para isso, são linhas baixas, mas tem jogadores para sair em velocidade. Não pode errar o passe, precisa ter paciência, sem pressa para executar as jogadas - completou.

A partida de volta entre os clubes ocorre na próxima semana, em Montevidéu. Antes, o Rubro-Negro encara o Grêmio no domingo (22), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.