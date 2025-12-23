Arão relembra Flamengo de 2019 e define Jorge Jesus como o mais 'chato' no vestiário

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O Flamengo de 2019 está marcado na memória dos torcedores rubro-negros. O mesmo acontece com os jogadores, que escreveram seus nomes na história do clube carioca. Em entrevista ao Lance!, Willian Arão, titular no time de Jorge Jesus, relembrou a trajetória daquela equipe, que conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

continua após a publicidade

- Direto estou mexendo no Instagram e passa um reels com os lances, os gols daquele time, as jogadas. Bate uma saudade. Foi um momento incrível. Todo mundo estava no melhor momento - disse Arão ao Lance!, durante o evento Craque do Amanhã, no Rio.

Willian Arão com a taça da Libertadores do Flamengo (Foto: Luka Gonzales/ AFP

- A gente sempre respeitou muito os adversários. Mas, em determinado momento, já sabíamos que iríamos ganhar, uma vez que estávamos com a confiança muito alta, jogando bem. Principalmente no Maracanã, ali o jogo já começava 1 a 0, com o apoio da torcida. Sempre respeitamos os adversários. Aliás, acho que isso era a nossa maior arma. A gente se preparava para jogar contra o melhor time do campeonato, sempre. A maioria dos jogos acabava ficando fácil por conta disso - completou o meio-campista, que atualmente defende as cores do Santos.

continua após a publicidade

Willian Arão define Jorge Jesus como o mais chato no vestiário

Um dos grandes momentos de Willian Arão ao lado de Jorge Jesus, que liderou aquele time supercampeão, foi quando o técnico português cobrou o jogador durante um jogo-treino na Gávea, aos gritos de "Tá mal, Arão". Para o jogador, o mister é o "mais chato", no quesito cobrança, que conheceu no vestiário, principalmente comparado com outros nomes do futebol.

- Ele pegava pesado. O Diego (Ribas) também. Sempre com respeito os dois, claro. Mas a cobrança era firme. O Jorge era pior. O do Jorge não podia nem responder, já que era treinador (risos). Ele ia responder aquele "foda-**, pá" - iniciou Arão.

continua após a publicidade

Jorge Jesus ao lado de Willian Arão (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Jorge, Jorge. O Neymar é tranquilo, ele é tranquilão. Ele é assertivo, fala na hora que tem que falar, no momento certo. A convivência com ele é muito boa, um cara fantástico. Super receptivo - completou, sobre a comparação entre Jorge Jesus e Neymar.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

No confronto entre Filipe Luís e Jorge Jesus, Arão seguiu o argumento anterior e escolheu o técnico português.

- Jorge também. O Filipe era muito chato dentro do campo. Fora dele a gente também discutia, mas não muito. A gente conversava mais sobre futebol do que discutia. Mas no campo, com os nervos à flor da pele, você acaba… tem aquele episódio do jogo contra o Grêmio que acabamos discutindo - explicou a sua escolha.

Além de trabalhar ao lado de Jorge Jesus no Flamengo, Willian Arão também esteve ao lado do técnico português no Fenerbahçe, da Turquia.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.