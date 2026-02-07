O Flamengo chega à última rodada da Taça Guanabara precisando de combinações de resultados para avançar às quartas de final do Campeonato Carioca. Com campanha abaixo do esperado, a equipe de Filipe Luís ocupa a quinta posição do Grupo B. Para avançar e não brigar contra o rebaixamento, precisa terminar entre os quatro primeiros. A situação, no entanto, não depende apenas do Rubro-Negro.

No Maracanã, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa no sábado (7) pelo Carioca. Para avançar, precisa vencer o confronto e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Líder do grupo, o Botafogo não pode mais ser alcançado pelo rival.

Com quatro pontos somados e o pior saldo de gols do seu grupo no Carioca, ao lado do lanterna Maricá, a vitória é considerada praticamente obrigatória para o Flamengo. Existe um cenário em que a equipe avançaria às quartas de final sem vencer? Sim, desde que o Nova Iguaçu seja derrotado pela Portuguesa por cinco ou mais gols de diferença. Ou seja, uma possibilidade improvável.

Flamengo tem jogo decisivo no Carioca neste sábado (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

Confira os cenários

Para garantir a vaga no mata-mata do Carioca, o Flamengo precisa vencer seu jogo e contar com pelo menos um dos seguintes resultados: empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa; derrota do Boavista para o Bangu; ou derrota do Madureira para o Volta Redonda.

Caso não se classifique para as fases finais do Carioca, o Rubro-Negro disputará o playoff contra o rebaixamento.

Como funciona a briga contra o rebaixamento?

Caso não consiga a classificação às quartas de final, o Flamengo disputará o Grupo X, que define o rebaixamento no Campeonato Carioca. Conforme o regulamento da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), os 12 times participantes são divididos em dois grupos na Taça Guanabara. Ao fim das seis rodadas, as equipes que terminarem na quinta e sexta colocações de cada grupo avançam para essa fase decisiva contra o descenso.

O Grupo X é formado por quatro equipes, que se enfrentam em turno e returno, totalizando seis partidas para cada. Ao término da fase, apenas o último colocado, considerando os pontos ganhos, é rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca.

Em caso de empate em pontos ao final do Grupo X, o regulamento prevê que o desempate leve em conta apenas os jogos dessa fase. Os critérios estabelecidos, nesta ordem, são número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto e menor número de cartões, sendo cada cartão vermelho equivalente a três cartões amarelos. Persistindo a igualdade, o rebaixamento é definido por sorteio na sede da federação.

