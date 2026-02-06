Ingressos de Flamengo x Sampaio Corrêa: saiba preços e onde comprar
Equipes se enfrentam na noite deste sábado (7)
O Flamengo encara o Sampaio Corrêa na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara. Em busca da vaga para as fases finais do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro conta com o apoio dos torcedores no Maracanã. Ainda há ingressos para venda em todos os setores do estádio.
Para o Setor Norte, destinado às principais torcidas organizadas, o ingresso custa R$ 60 (inteira) para o público geral. Para todos os setores, aliás, houve uma redução nos valores das entradas, em ação visando um Maracanã lotado. Na Sul, por exemplo, o valor é de R$ 50.
A comercialização, que começou no dia 29 de janeiro, vai até o início da partida, por meio do site oficial do clube.
Veja os valores para Flamengo x Sampaio Corrêa
Norte
- Nação Maraca 1: R$ 15,00
- Nação Maraca 2: R$ 21,00
- Nação Maraca 3: R$ 24,00
- Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)
Sul
- Nação Maraca 1: R$ 12,50
- Nação Maraca 2: R$ 17,50
- Nação Maraca 3: R$ 20,00
- Público Geral: R$ 50,00 (meia R$ 25,00)
Leste Superior
- Nação Maraca 1: R$ 20,00
- Nação Maraca 2: R$ 28,00
- Nação Maraca 3: R$ 32,00
- Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)
Leste Inferior
- Nação Maraca 1: R$ 25,00
- Nação Maraca 2: R$ 35,00
- Nação Maraca 3: R$ 40,00
- Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)
Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00
Oeste inferior
- Nação Maraca 1: R$ 30,00
- Nação Maraca 2: R$ 42,00
- Nação Maraca 3: R$ 48,00
- Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)
Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00
Maracanã Mais
- Nação Maraca 1: R$ 131,25
- Nação Maraca 2: R$ 153,75
- Nação Maraca 3: R$ 165,00
- Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 187,50)
