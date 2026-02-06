Ingressos de Flamengo x Sampaio Corrêa: saiba preços e onde comprar

O Flamengo encara o Sampaio Corrêa na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara. Em busca da vaga para as fases finais do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro conta com o apoio dos torcedores no Maracanã. Ainda há ingressos para venda em todos os setores do estádio.

continua após a publicidade

Para o Setor Norte, destinado às principais torcidas organizadas, o ingresso custa R$ 60 (inteira) para o público geral. Para todos os setores, aliás, houve uma redução nos valores das entradas, em ação visando um Maracanã lotado. Na Sul, por exemplo, o valor é de R$ 50.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A comercialização, que começou no dia 29 de janeiro, vai até o início da partida, por meio do site oficial do clube.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

+ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Veja os valores para Flamengo x Sampaio Corrêa

Norte

Nação Maraca 1: R$ 15,00

Nação Maraca 2: R$ 21,00

Nação Maraca 3: R$ 24,00

Público Geral: R$ 60,00 (meia R$ 30,00)

Sul

Nação Maraca 1: R$ 12,50

Nação Maraca 2: R$ 17,50

Nação Maraca 3: R$ 20,00

Público Geral: R$ 50,00 (meia R$ 25,00)

Leste Superior

Nação Maraca 1: R$ 20,00

Nação Maraca 2: R$ 28,00

Nação Maraca 3: R$ 32,00

Público Geral: R$ 80,00 (meia R$ 40,00)

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$ 25,00

Nação Maraca 2: R$ 35,00

Nação Maraca 3: R$ 40,00

Público Geral: R$ 100,00 (meia R$ 50,00)

Espaço Fla+ – Leste Inferior: R$ 200,00

Oeste inferior

Nação Maraca 1: R$ 30,00

Nação Maraca 2: R$ 42,00

Nação Maraca 3: R$ 48,00

Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)

Espaço Fla+ – Oeste Inferior: R$ 200,00

Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 131,25

Nação Maraca 2: R$ 153,75

Nação Maraca 3: R$ 165,00

Público Geral: R$ 300,00 (meia R$ 187,50)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.