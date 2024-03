(Foto: Marcelo Cortes /CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 14:32 • São Paulo (SP)

O zagueiro Léo Ortiz foi apresentado como novo reforço do Flamengo nesta sexta-feira (8), no Ninho do Urubu. O zagueiro revelou que não pensou duas vezes quando o Rubro-Negro demonstrou interesse na contratação

- Desde o primeiro dia que conversamos expus minha vontade, dentro do Bragantino já tinha falado isso, sempre com respeito ao clube que estava defendendo. É uma oportunidade única, não podia perder isso, estar em um grande clube como o Flamengo. Estou feliz com a minha chegada, com a recepção de todos. Agora é a parte boa, que é jogar - disse o zagueiro.

Aos 28 anos, Léo Ortiz chega ao Flamengo para brigar por um lugar na equipe titular com Fabrício Bruno e Léo Pereira. O zagueiro já trabalhou com Tite na Seleção Brasileira, embora nunca tenha feito uma partida oficial com a Amarelinha.

(Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Os 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual) pagos pelos Flamengo para adquirir Léo Ortiz já fazem dele o terceiro da lista dos defensores mais caros do clube. Caso o zagueiro conquiste títulos pelo Rubro-Negro, os cariocas terão de gastar mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) como bônus ao RB Bragantino. Desta forma, o valor total da transferência chegaria aos R$ 43 milhões, superando as cifras corrigidas de Léo Pereira e Gamarra, líderes da lista.

Regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e no BID da Ferj (BIRA), Léo Ortiz pode estrear pelo Flamengo no sábado (9), contra o Fluminense, pela partida de ida contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca.