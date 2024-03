De La Cruz, Léo Ortiz e Vinã foram são as novidades no Fla (Fotos: Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 08/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo termina a primeira janela de transferências de 2024 com "apenas" três contratações, mas trouxe nomes certeiros que elevam o nível da equipe. Nicolás de la Cruz, Matías Vinã e Léo Ortiz chegam ao Rubro-Negro já consagrados no futebol brasileiro e sul-americano e brigarão pela titularidade em posições antes carentes do time.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O perfil de contratações do Flamengo segue o pensamento de Tite, já externado à imprensa. O treinador afirmou que gostaria de reforços que qualicassem a equipe imediatamente. Caso contrário, daria preferência ao desenvolvimento de atletas da base. Assim, o clube investiu em jogadores mais "prontos", todos com passagens por suas seleções.

De La Cruz

De La Cruz foi a mais cara das contratações do Flamengo neste janela de transferências (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Primeiro contratado pelo Rubro-Negro em 2024, De La Cruz era sonho antigo da diretoria e chega com status de titular no time de Tite. Polivalente, meio-campista já foi utilizado tanto aberto pela direita quanto como segundo volante e tem tido boas atuações. Um dos melhores jogadores da América do Sul nos últimos anos, o uruguaio custou US$ 16 milhões aos cofres do Flamengo para tirá-lo do River Plate

Matías Vinã

Matías Viña foi a segunda das contratações do Flamengo na janela de transferências (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Compatriota de Nico, Viña retorna ao Brasil após passagem na Europa. Destaque do Palmeiras na Libertadores de 2020 e 2021, o titular da seleção do Uruguai pertencia à Roma e estava emprestado ao Sassuolo. Custou ao Rubro-Negro oito milhões de euros (mais um milhão em possíveis bônus) e disputará posição com Ayrton Lucas, após saída de Filipe Luís.

Léo Ortiz

Léo Ortiz chegou ao Flamengo na última semana da janela de transferências, sendo a última das contratações (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Último reforço do Flamengo nesta janela de transferências, Léo Ortiz chega para surprir um buraco no elenco e brigar pela titularidade no time. Após as saídas de Pablo e Rodrigo Caio, Tite contava apenas com Léo Pereira, Fabrício Bruno e David Luiz para o setor, além do jovem da base Cleiton. Já convocado pelo técnico para a Seleção Brasileira, o zagueiro foi adquirido por sete milhões de euros (mais um milhão em possíveis bônus).