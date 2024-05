Após punição de Gabigol, torcedores do Flamengo elegem sucessor para camisa 10

(Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 21:34 • São Paulo (SP)

Nas enquetes do canal do Flamengo no WhatsApp do Lance!, os torcedores elegeram Arrascaeta como o jogador ideal para assumir a camisa 10 após a punição de Gabigol. O meia uruguaio superou Lorran, De La Cruz e Bruno Henrique e recebeu 1,9 mil votos.

Gabigol vai perder a camisa 10 no Brasileirão e na Copa do Brasil. Já na Libertadores, a numeração permanece inalterada.

Além de perder a camisa 10 do Flamengo, o clube multou o centroavante pela foto vazada nas redes sociais do atleta com a camisa do Corinthians.

Gabigol desabafou nas redes sociais, explicou que acatou a decisão e respeita o comando do Flamengo, mas também afirmou que o episódio não apagará a sua história com o Rubro-Negro.

(Foto: Divulgação/Flamengo)

