Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Gilmar Veloz, representante de Tite, se encontraram neste domingo (8) para debater todas as questões que faltavam para, de fato, selar o acordo. Com tudo alinhado, apenas a parte burocrática - que não pode ser resolvida num final de semana - separa as partes do anúncio oficial.