No último sábado (22), o Flamengo empatou em 1 a 1 com o América-MG, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por uma atuação bem abaixo do Rubro-Negro, que precisa virar a chave e pensar na Copa do Brasil. E de acordo com Victor Hugo, o elenco do Fla já mudou a postura e está focado na semifinal.