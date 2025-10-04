Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Bahia, veja os prováveis substitutos
Equipes se enfrentam neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo visita o Bahia neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o técnico Filipe Luís não contará com dois jogadores titulares: o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro.
Arena Fonte Nova passa por manutenção intensa para receber Bahia x Flamengo
Futebol Nacional
Flamengo convoca conselheiros para expor ‘controvérsias existentes’ no estatuto da Libra
Flamengo
Leila Pereira compara dirigentes do Flamengo a terraplanistas: ‘Tem que baixar a bola’
Palmeiras
➡️ Retorno de Gabigol ao Maracanã: veja como foi o reencontro do ídolo com os rubro-negros
Léo Pereira e Alex Sandro, que estavam pendurados na partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, foram advertidos pelo árbitro e não ficam à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto na Arena Fonte Nova.
Os substitutos imediatos são, respectivamente, o zagueiro Danilo e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas.
Filipe Luís pode promover outras mudanças no Flamengo
Por conta da maratona de jogos do Flamengo nas últimas semanas, o técnico Filipe Luís pode promover outras mudanças na equipe titular. Nomes como Varela, Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, podem começar no banco. A definição deve acontecer horas antes da partida, já com a delegação em Salvador.
Provável escalação do Flamengo
O Flamengo deve entrar em campo para enfrentar o bahia pelo Brasileirão com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Saúl (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Sequência de jogos do Flamengo
Após a partida contra o Bahia, o Flamengo iniciará uma dura sequência na temporada. Com três jogos no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro encara Botafogo, Palmeiras e Racing, da Argentina.
15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão
19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias