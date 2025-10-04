O Flamengo visita o Bahia neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o técnico Filipe Luís não contará com dois jogadores titulares: o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro.

Léo Pereira e Alex Sandro, que estavam pendurados na partida contra o Cruzeiro, no Maracanã, foram advertidos pelo árbitro e não ficam à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto na Arena Fonte Nova.

Os substitutos imediatos são, respectivamente, o zagueiro Danilo e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas.

Filipe Luís pode promover outras mudanças no Flamengo

Por conta da maratona de jogos do Flamengo nas últimas semanas, o técnico Filipe Luís pode promover outras mudanças na equipe titular. Nomes como Varela, Jorginho e Arrascaeta, por exemplo, podem começar no banco. A definição deve acontecer horas antes da partida, já com a delegação em Salvador.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo para enfrentar o bahia pelo Brasileirão com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Saúl (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.

Sequência de jogos do Flamengo

Após a partida contra o Bahia, o Flamengo iniciará uma dura sequência na temporada. Com três jogos no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro encara Botafogo, Palmeiras e Racing, da Argentina.

15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores

Jogadores do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

