Na última rodada do Brasileirão neste ano, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0. Mesmo com o resultado negativo, conseguiu encerrar o ano no G4 da tabela do Brasileirão e assegurou sua vaga na Copa Libertadores. O treinador Tite dá a coletiva de imprensa pós-jogo. Confira ao vivo acima!