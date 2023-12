A torcida do Flamengo não poupou críticas a atuação do zagueiro Pablo, pela última rodada do Brasileirão. O jogador foi um dos mais citados nas redes sociais durante o primeiro tempo da equipe rubro-negra, contra o São Paulo. Os comandados de Tite enfrentam o São Paulo, em pleno Morumbi, pela partida derradeira do Brasileirão de 2023.