E A ETAPA FINAL?

O segundo tempo seguiu em um ritmo muito parecido com a primeira etapa. Mais uma vez, o São Paulo criou bem mais que o Flamengo, que começou a aparecer mais perto dos 20 minutos, mas sem conseguir encontrar espaços na área tricolor. O Rubro-Negro até tentou alguns contra-ataques, mas falhou toda vez que arriscou algo. Em um jogo controlado, o Tricolor conseguiu alguns chutes mais perigosos, como o de fora da área de Pablo Maia, mas se contentou com a vantagem de um gol para sair com a vitória no último jogo do ano.



O QUE VEM POR AÍ?

Agora, férias! Com o final deste Brasileirão, o São Paulo começa a pensar na disputa da Supercopa do Brasil, que será contra o Palmeiras. O Flamengo, por sua vez, assegurou sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, mesmo sem um resultado positivo.