Anunciado pelo Flamengo, Gonzalo Plata segue ‘punido’ e fora da convocação do Equador

Gonzalo Plata segue fora da convocação do Equador (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes reforços do Flamengo na temporada, Gonzalo Plata não foi convocado pelo Equador para os jogos contra Brasil e Peru. O ponta não defenderá seu país nas próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com isso, o atleta conseguirá ter um período de treinos com Tite antes de fazer sua estreia pelo Rubro-Negro. Há expectativa pela presença do atleta contra o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No entanto, Plata segue sendo "punido" por conta de um ato de indisciplina cometido quando convocado pelo Equador na Data Fifa de março. O atacante foi flagrado em uma boate nos Estados Unidos ao lado de Arboleda, que também não foi convocado.

O atacante busca reencontrar a boa fase no Flamengo, uma vez que não vinha jogado no início da temporada com o Al-Sadd. Na América do Sul, o atleta chega em condições de disputar a Libertadores e lutar por outros títulos.