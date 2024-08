Próximo de reforçar o Flamengo, Gonzalo Plata tem histórico de indisciplina e busca redenção

Possível reforço do Flamengo, Gonzalo Plata em ação com a camisa do Al-Sadd, do Qatar (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo do Flamengo na janela de transferências, Gonzalo Plata está próximo de retornar à América do Sul. No Al-Sadd, o atleta busca ficar mais próximo do Equador após um episódio grave de indisciplina.

Em março, o atacante foi flagrado em uma boate nos Estados Unidos ao lado de Arboleda, do São Paulo, e Kendry Paéz durante uma Data Fifa. Por conta disso, o jogador foi cortado da Copa América e não é convocado há cinco meses por sua seleção.

Devido a esse episódio, existem dois motivos principais pelos quais Gonzalo Plata busca uma saída do Qatar e uma vinda para o Brasil. O Lance! esclarece a situação do atacante de 23 anos, que sempre foi tratado como uma grande promessa em seu país.

Com o fim da Copa América, Félix Sánchez Bas, ex-treinador do Equador, assumiu o comando do Al-Sadd. Dessa forma, o ponta não fez nenhuma partida desde a chegada do novo técnico ao clube e busca uma saída.

Outro fator é a proximidade de seu país e a chance de retornar à seleção, que é comandada por Sebastián Beccacece. Em coletiva, o treinador comentou sobre a chance de Plata voltar a vestir a camisa da La Tri.

- A partir de agora, todos os jogadores podem ser convocados. A cada lista que sai, todos os jogadores que estiverem ou não estiverem têm a ver com uma decisão minha e da minha comissão técnica - disse o treinador.

Em seu retorno à América do Sul, Gonzalo Plata deve lutar por uma vaga no Flamengo em busca de uma nova chance na carreira. É a oportunidade do jovem deixar o passado de indisciplina e fazer com que seu nome seja falado por conta de seu futebol.