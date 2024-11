Antes da final da Copa do Brasil, ídolo do Flamengo elogia Léo Ortiz

Léo Ortiz recebe elogios de Rondinelli - (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 09/11/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes destaques do Flamengo nesta temporada é o zagueiro Léo Ortiz. Ele, aliás, será peça fundamental para o jogo de volta da final da Copa Do Brasil, quando o time carioca visita o Atlético-MG na Arena MRV, no domingo (10). Em entrevista ao Lance!, Rondinelli, ídolo do Rubro-Negro, enalteceu a qualidade do defensor e comentou sobre o retorno dele para a função de zagueiro.

- O Léo Ortiz teve sempre essa grande valia como zagueiro, desde a época em que ele atuou no RB Bragantino. O jogo que ele e o Léo Pereira fizeram no Maracanã foi muito preciso, jogando com vitalidade e bravura, com coberturas corretas. Ele é um belíssimo jogador, mas eu gosto dele jogando na zaga. Lá ele tem essa dinâmica de orientar seus colegas e fazer atuações como fez no primeiro jogo contra o Atlético-MG - disse o Deus da Raça.

Léo Ortiz durante partida do Flamengo no Maracanã - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Todos sabem da qualidade dele em relação a polivalência. Quando me perguntaram sobre a utilização dele como volante, eu disse que gostaria de vê-lo ao lado de Léo Pereira fazendo uma dupla de zaga totalmente favorável em relação ao que o jogador de defesa pode proporcionar de segurança o seu time - completou.

Léo Ortiz usa foto de Rondinelli nas redes sociais

Torcedor do Flamengo, Léo Ortiz caiu nas graças da torcida rubro-negra em pouco tempo de clube. Um fato curioso chamou a atenção: o jogador começou a utilizar uma imagem de Rondinelli, mas com o seu rosto, em sua foto de perfil "X" (rede social).

Foto de Léo Ortiz em sua conta no "X"- (Foto: Reprodução)

Rondinelli pede atenção para o Flamengo no jogo contra o Atlético-MG

Apesar da vantagem de dois gols no placar agregado para o Flamengo, Rondinelli pediu atenção, principalmente ao setor defensivo.

- A final da Copa do Brasil, que o Flamengo tem a oportunidade de ganhar mais uma taça, conta com uma grande vantagem do Rubro-Negro. Agora, requer toda a atenção de jogar para a grande conquista. Os jogadores sabem disso. Na minha época, a gente zerava o placar, como se não tivesse acontecido nada, e partir para dentro. Cabe atenção minuto a minuto. Estou na torcida pelo Flamengo, que consiga ganhar mais esse caneco - pontuou.