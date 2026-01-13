Andrew chega ao Rio para se apresentar ao Flamengo

Novo reforço do Flamengo, Andrew desembarcou na noite desta terça-feira (13) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ). Ele assinará contrato de quatro anos com o Rubro-Negro e será o segundo reforço do clube nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe as movimentações do mercado da bola

Andrew chegou à capital fluminense por volta das 22h30 (de Brasília). Ele não conversou com a imprensa presente no local, mas cumprimentou familiares torcedores que estavam no aeroporto para recebê-lo

Primo do atleta, Leandro falou com o Lance! pouco antes do desembarque do atleta. Ele destacou a alegria de ter o parente jogando pelo Mais Querido e revelou contatos entre os familiares durante as negociações.

continua após a publicidade

— Expectativa é grande, uma alegria para todos da família. É um garoto merecedor, que trabalha e se dedica bastante e merece viver esse momento. A Nação Rubro-Negra pode ter certeza que o Andrew dará muitas alegrias.

Leandro, primo de Andrew, com a camisa do goleiro quando atuava pelo Gil Vicente, de Portugal (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

— Conversei pouco com ele, até para não deixá-lo ansioso; a família fica ansiosa também, envolve muita coisa. Quando vi que as coisas estavam se encaminhando, conversei com a esposa dele, que me confirmou. Fizemos até uma chamada de vídeo. Muita alegria, ele tem um futuro brilhante.

continua após a publicidade

O planejamento é que o goleiro passe por exames médicos na manhã de quarta-feira (14) e, em seguida, se apresente no CT Ninho do Urubu para assinar vínculo de quatro anos com o Flamengo. O clube, que já havia chegado a um acordo de pré-contrato para ter o jogador no meio do ano, pagará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões) ao Gil Vicente pela liberação imediata do jogador de 24 anos.

▶️ Entenda estratégia do Flamengo para tirar Lucas Paquetá do West Ham

Negociação entre Flamengo e Andrew

Andrew esteve muito perto de defender o Botafogo a partir de julho. A SAF, conforme apurou o Lance!, recebeu o "ok" do jogador e de um representante para fechar o negócio, mas foi surpreendida com a paralisação das negociações após entrada de outro agente, que apresentou o interesse do Flamengo. O goleiro, vale destacar, foi revelado na base alvinegra.

O principal estafe de Andrew, então, avançou nas conversas com o Flamengo, que, assim como o Botafogo, apresentou ótima valorização salarial em relação aos vencimentos no Gil Vicente e um contrato de quatro anos — o Botafogo ofereceu três temporadas de vínculo.

Pelo Gil Vicente, Andrew estreou no time profissional em 2022 e já disputou mais de 120 jogos. No Rubro-Negro, agora, brigará por posição com o argentino Rossi.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo