Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Carioca
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do estadual
- Matéria
- Mais Notícias
Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ), pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Relacionadas
- Flamengo
Flamengo segue com sub-20 contra o Bangu; veja provável escalação
Flamengo13/01/2026
- Atlético Mineiro
Atlético-MG acerta a contratação do volante Victor Hugo, ex Flamengo e Santos
Atlético Mineiro13/01/2026
- Lance! Biz
CBF renova contrato com patrocinador para Flamengo x Corinthians na Supercopa
Lance! Biz13/01/2026
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Ficha do jogo
Bangu x Flamengo: como chegam as equipes?
Apesar do jogo ser oficialmente da primeira rodada, este será o segundo compromisso rubro-negro no estadual. O Mais Querido enfrentou a Portuguesa no último domingo (11) em partida antecipada da quinta rodada. Representado pelo time sub-20, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com a Lusa em Volta Redonda.
Diante do Bangu, o Rubro-Negro terá mais uma vez os Garotos do Ninho em campo. O elenco principal se reapresentou apenas na última segunda-feira (12) e segue a preparação física para a temporada. A tendência é que alguns jogadores do profissional estejam disponíveis no clássico contra o Vasco, no próximo dia 21.
Por sua vez, o Bangu estreia na temporada com novidades dentro e fora de campo. O clube do subúrbio carioca se reforçou e trouxe nomes como zagueiro uruguaio Facundo Falcón e o atacante haitiano Garrinsha Estiniphile.
Além disso, o estádio de Moça Bonita será usado pela primeira vez após as reformas. O confronto marcará a estreia dos refletores, que permitirão os jogos noturnos no local após anos.
➡️ Fique por dentro de tudo que acontece no Flamengo
✅Ficha técnica
BANGU X FLAMENGO
1ª rodada — Campeonato Carioca 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Prováveis escalações de Bangu e Flamengo
Bangu (Técnico: Alex Nascif)
Gabriel Barboza; PC, Caio Felipe, Facundo Falcón e PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas e Walber; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck.
Flamengo (Técnico: Bruno Pivetti)
Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias