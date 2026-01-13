menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do estadual

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
21:30
Bangu x Flamengo onde assistir
imagem cameraBangu e Flamengo se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026 (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ), pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ficha do jogo

Escudo-BANGU
BAN
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Cariocão
1ª Rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30
Local
Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Jodis Nascimento de Souza
Assistentes
Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos
Var
Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Onde assistir
Premiere

Bangu x Flamengo: como chegam as equipes?

Apesar do jogo ser oficialmente da primeira rodada, este será o segundo compromisso rubro-negro no estadual. O Mais Querido enfrentou a Portuguesa no último domingo (11) em partida antecipada da quinta rodada. Representado pelo time sub-20, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com a Lusa em Volta Redonda.

Diante do Bangu, o Rubro-Negro terá mais uma vez os Garotos do Ninho em campo. O elenco principal se reapresentou apenas na última segunda-feira (12) e segue a preparação física para a temporada. A tendência é que alguns jogadores do profissional estejam disponíveis no clássico contra o Vasco, no próximo dia 21.

Por sua vez, o Bangu estreia na temporada com novidades dentro e fora de campo. O clube do subúrbio carioca se reforçou e trouxe nomes como zagueiro uruguaio Facundo Falcón e o atacante haitiano Garrinsha Estiniphile.

Além disso, o estádio de Moça Bonita será usado pela primeira vez após as reformas. O confronto marcará a estreia dos refletores, que permitirão os jogos noturnos no local após anos.

➡️ Fique por dentro de tudo que acontece no Flamengo

✅Ficha técnica

BANGU X FLAMENGO
1ª rodada — Campeonato Carioca 2026

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Prováveis escalações de Bangu e Flamengo

Bangu (Técnico: Alex Nascif)
Gabriel Barboza; PC, Caio Felipe, Facundo Falcón e PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas e Walber; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck.

Flamengo (Técnico: Bruno Pivetti)
Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan.

circulo com pontos dentroTudo sobre

