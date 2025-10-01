Flamengo fecha setembro em alta e inicia outubro de jogos decisivos

O Flamengo sobreviveu ao mês de setembro e segue sonhando alto na temporada. Eliminado da Copa do Brasil em agosto, o Rubro-Negro, mesmo com tropeços, se manteve líder do Brasileirão e garantiu vaga na semifinal da Libertadores. Agora, a equipe comandada por Filipe Luís terá pela frente um outubro repleto de jogos decisivos.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís indica permanência no Flamengo durante homenagem

O Fla entrou em campo cinco vezes em setembro, com vitórias sobre Juventude, Estudiantes e Corinthians, empate com o Vasco e derrota para a equipe argentina. Apesar dos sustos, os resultados serviram para manter o clube rumo aos objetivos da temporada: títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A distância para o vice-líder Cruzeiro, que era de três pontos ao fim de agosto, subiu para quatro.

É diante da própria Raposa que o Mais Querido inicia sua trajetória em outubro. Nesta quinta-feira (2), os líderes do Brasileirão se enfrentam no Maracanã. Para o Flamengo, essa é a chance de abrir sete pontos de vantagem sobre o rival, tendo ainda um jogo a menos.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo: Pulgar entra em estágio final de recuperação e se aproxima do retorno

O duelo com o Cabuloso, no entanto, não será a única partida importante no mês. O Fla vai Fonte Nova encarar o Bahia no próximo domingo (5) e, após pausa para a Data Fifa, enfrenta Botafogo e Palmeiras, outro confronto direto pelo título brasileiro. O Fortaleza é completa a lista de jogos do Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro.

Além da competição nacional, o Flamengo tem pela frente os duelos da semifinal da Libertadores. A equipe recebe o Racing no Maracanã para o jogo de ida no dia 22; uma semana depois, no dia 29, os times decidem a vaga na final no El Cilindro, na Argentina.

continua após a publicidade

Agenda do Flamengo em outubro

x Cruzeiro (C) - Brasileirão - 02/10

x Bahia (F) - Brasileirão - 05/10

x Botafogo (F) - Brasileirão - 15/10

x Palmeiras (C) - Brasileirão - 19/10

x Racing (C) - Libertadores - 22/10

x Fortaleza (F) - Brasileirão - 25/10

x Racing (F) - Libertadores - 29/10

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Elenco do Flamengo perfilado durante cobranças de pênaltis contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Luis Robayo/AFP)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real