Flamengo fecha setembro em alta e inicia outubro de jogos decisivos
Rubro-Negro têm forte sequência entre Brasileirão e Libertadores pela frente
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo sobreviveu ao mês de setembro e segue sonhando alto na temporada. Eliminado da Copa do Brasil em agosto, o Rubro-Negro, mesmo com tropeços, se manteve líder do Brasileirão e garantiu vaga na semifinal da Libertadores. Agora, a equipe comandada por Filipe Luís terá pela frente um outubro repleto de jogos decisivos.
Filipe Luís indica permanência no Flamengo durante homenagem
Flamengo
Galvão Bueno chama atenção para atitude de Arrascaeta em Corinthians x Flamengo
Fora de Campo
Carrascal comenta sobre adaptação, parceria com Arrascaeta e elogia grupo do Flamengo
Flamengo
➡️ Filipe Luís indica permanência no Flamengo durante homenagem
O Fla entrou em campo cinco vezes em setembro, com vitórias sobre Juventude, Estudiantes e Corinthians, empate com o Vasco e derrota para a equipe argentina. Apesar dos sustos, os resultados serviram para manter o clube rumo aos objetivos da temporada: títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. A distância para o vice-líder Cruzeiro, que era de três pontos ao fim de agosto, subiu para quatro.
É diante da própria Raposa que o Mais Querido inicia sua trajetória em outubro. Nesta quinta-feira (2), os líderes do Brasileirão se enfrentam no Maracanã. Para o Flamengo, essa é a chance de abrir sete pontos de vantagem sobre o rival, tendo ainda um jogo a menos.
➡️ Flamengo: Pulgar entra em estágio final de recuperação e se aproxima do retorno
O duelo com o Cabuloso, no entanto, não será a única partida importante no mês. O Fla vai Fonte Nova encarar o Bahia no próximo domingo (5) e, após pausa para a Data Fifa, enfrenta Botafogo e Palmeiras, outro confronto direto pelo título brasileiro. O Fortaleza é completa a lista de jogos do Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro.
Além da competição nacional, o Flamengo tem pela frente os duelos da semifinal da Libertadores. A equipe recebe o Racing no Maracanã para o jogo de ida no dia 22; uma semana depois, no dia 29, os times decidem a vaga na final no El Cilindro, na Argentina.
Agenda do Flamengo em outubro
- x Cruzeiro (C) - Brasileirão - 02/10
- x Bahia (F) - Brasileirão - 05/10
- x Botafogo (F) - Brasileirão - 15/10
- x Palmeiras (C) - Brasileirão - 19/10
- x Racing (C) - Libertadores - 22/10
- x Fortaleza (F) - Brasileirão - 25/10
- x Racing (F) - Libertadores - 29/10
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias