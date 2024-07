ANÁLISE: Pedro salva Flamengo do pior em jogo marcado pelo sólido bloqueio adversário

Pedro marcou o gol de empate do Flamengo diante do Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro, um dos principais destaques do Flamengo na temporada, foi o responsável por evitar a derrota para o Cuiabá. A partida foi marcada por diversas oportunidades para o Rubro-Negro, que esbarraram na sólida defesa adversária e, sobretudo, nas defesas do goleiro Walter.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Prova disso são os dados estatísticos do goleiro do Cuiabá no empate com o Flamengo. No total, Walter fez nove defesas, sendo cinco destas dentro da área e três foram consideradas difíceis. Em termos percentuais: 90% de bolas defendidas.

O volume do Flamengo também é comprovado numericamente. Ao todo foram 11 finalizações no gol do Cuiabá. Além disso, teve 60% de posse de bola. Estes dados refletem o que foi o jogo rubro-negro: volume e pressão.

Inclusive, foi desta forma que o técnico Tite, que tentou diversas vezes furar o bloqueio adversário, analisou a partida.

Walter fez um grande jogo, acho que foram 11 finalizações no gol. Em volume criado, com uma série de adversidades, eu não vou falar a respeito de calendário, eu já falei e não quero ser repetitivo. Tivemos a busca até o momento final — pontuou Tite.

Pedro garantiu um ponto para o Flamengo contra o Cuiabá (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza também no Maracanã. A bola vai rolar às 20h desta quinta-feira (11).