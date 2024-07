Jornalista questiona Tite por substituição de Lorran e Werton em jogo do Flamengo: ‘Incomum’

Werton entrou e saiu (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 22:18 • Rio de Janeiro

O empate do Flamengo com o Cuiabá neste sábado (6) ficou marcado por um acontecimento inusitado. Após entrarem no decorrer do jogo, Lorran e Werton foram sacados da partida pelo técnico Tite. O narrador que comandava a partida na transmissão do sportv, Gustavo Villani, ficou impressionado com o acontecimento.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Muito incomum. Uma vez já seria. Fiquei até prestando atenção no comportamento do Lorran. Nenhum jogador, independentemente da idade, gosta de entrar no decorrer da partida e ser o substituído na mesma partida. Duas vezes e com dois garotos da base. É claro que o técnico Tite e toda comissão técnica tem todo carinho e cuidado para lançar os jogadores.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Mesmo com o empate, o Flamengo não corre o risco de perder a liderança. Isso porque o vice-líder, o Botafogo, só pode alcançar os 30 pontos. O Cuiabá vai a 14 pontos e permanece na 15ª posição na tabela.

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo para enfrentar o Fortaleza na quarta-feira (10), também no Maracanã. Já o Cuiabá joga em casa, na Arena Pantanal, contra o Juventude no mesmo dia.