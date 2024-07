Flamengo divulga status de lesão de Bruno Henrique, substituído contra o Cuiabá

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo divulgou o status da lesão de Bruno Henrique, substituído ainda no primeiro tempo do duelo com o Cuiabá, pela 15ª rodada do Brasileirão, neste sábado (6). Conforme informado pelo clube, o atacante sofreu uma entorse no tornozelo direito no Maracanã.

O camisa 27 iniciou tratamento ainda no vestiário, durante o intervalo da partida, e passará por exames na noite deste sábado (6). O jogador deixou o gramado aos 39 minutos de jogo, após tentar continuar com dores, para a entrada de Lorran.

O Rubro-Negro aumenta a lista de problemas, principalmente na ponta-esquerda. Titular de Tite na posição na maior parte da temporada, Everton Cebolinha também se recupera de lesão e não entra em campo desde o último dia 20, quando deixou o duelo com o Bahia com dores.

Flamengo e Cuiabá empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (6), no Maracanã. Derik Lacerda abriu o placar para os visitantes, e Pedro igualou o placar para o Rubro-Negro, já no segundo tempo.

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do Cuiabá; jogador tem lesão constatada (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)