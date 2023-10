Hoje, o Flamengo é bem mais organizado do que há dois jogos, mas isso não é suficiente, ao contrário, é o começo de uma reestruturação que já é necessária há cerca de três temporadas. E a luz no fim do túnel citada pode ser a chegada do novo técnico, que tem tudo para ser Tite. O clube e o treinador já alinharam as exigências, e a expectativa é que Adenor já inicie os trabalhos no Ninho do Urubu na segunda (9).