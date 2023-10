CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> TOMAR UM BANHO DE CHUVA! O sábado foi muito chuvoso e isso não mudou durante toda a partida. No entanto, a água que caiu na Neo Química Arena não prejudicou a partida.



> JÁ FOI, FAGNER?! Lateral começou entre os reservas, mas entrou ainda no primeiro tempo, pois Bruno Méndez sentiu dores nas costas. Pouco após ingressar na partida, tomou um drible seco de Ayrton Lucas, ficando no chão. Na sequência, o lateral flamenguista finalizou em cima do goleiro Cássio.



> PROTESTO: durante o intervalo, a torcida do Corinthians cantou músicas criticando o presidente Duílio Monteiro Alves e o elenco. Durante a tarde teve manifestação na frente do Parque São Jorge, sede social do Timão.



> É VAPO! Gerson, que já era um dos melhores atletas em campo, foi o responsável por abrir a lata na Neo Química Arena. Giuliano, que havia entrado no intervalo, errou um passe, o camisa 20 flamenguista recebeu, avançou e bateu no ângulo esquerdo de Cássio.



> CRITICA AGORA! Quando o jogo caminhava para o fim, o criticado lateral Fábio Santos foi responsável pelo empate corintiano. Em um bate e rebate na área flamenguista, o camisa 6 finalizou e Léo Pereira cortou com o braço. Fábio assumiu a responsabilidade da cobrança e converteu.