A vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense, em Curitiba, que garantiu a classificação à semifinal da Copa do Brasil, teve contornos épicos. O Rubro-Negro sofreu “bombardeio” dos mandantes ao longo de 70 dos 90 minutos, mas soube sofrer, contando com grande partida da dupla de zaga e de Matheus Cunha.



Pelos primeiros 20 minutos de partida, parecia que o Flamengo teria vida fácil na Ligga Arena. A equipe de Jorge Sampaoli trocava passes com facilidade e chegou com perigo ao gol de Bento. Ayrton Lucas, inclusive, mandou uma bola na trave. No entanto, após o encaixe da marcação do Athletico, o jogou mudou.