Assim, o gaúcho agora precisa achar alternativas no elenco para surprir a saída de Ribeiro. Quando Tite precisar de um ponta com mais agressividade para atacar pelo lado do canto, a preferência por Luiz Araújo - que herdou a camisa 7 - ficou clara. Mesmo com Éverton no time, o jogador já recebia a confiança do treinador. O comandante ainda tem Matheus Gonçalves, que retornou do Bragantino, e Gabigol, que - apesar de não desmonstrar o seu melhor por ali - já atuou caindo pela ponta direita.