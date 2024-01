- Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao Sr. Augusto Melo e a instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o Presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer - assegurou Júnior Pedroso.