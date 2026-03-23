Alex Sandro, do Flamengo, tem dores na coxa e fará exames em São Paulo

Alex Sandro foi substituído no intervalo da partida entre Corinthians e Flamengo após choque com Yuri Alberto. O lateral-esquerdo, que foi convocado por Ancelotti para disputar amistosos contra Croácia e França pela Seleção Brasileira, fará fazer exames para investigar o problema na região posterior da coxa esquerda.

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— O Alex, numa disputa de bola com o Yuri, relatou que sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita. Ele continuou jogando e no intervalo ele sinalizou. A gente examinou ele, ele tem uma dor ali contra a resistência, leve, mas realmente tem. Conversamos com o atleta, fizemos a opção de retirar ele do jogo e agora ele tá indo pra clínica fazer uma ressonância pra gente avaliar melhor uma possível lesão na posterior — explicou o médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki. (Veja o vídeo abaixo)

O jogador se apresentaria à Seleção Brasileira nas próximas horas, mas agora aguarda o resultado do exame médico na coxa direita. Alex Sandro é nome quase certo na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo.

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Alex Sandro em ação em Corinthians x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/ Flamengo)

O que vem por aí para o Flamengo?

Com o resultado, o Corinthians termina na 11ª posição com dez pontos somados em oito rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos na tabela e soma 14 pontos, ocupando a 4ª posição. Agora, o Brasileirão terá uma pausa de nove dias para a disputa da Data Fifa, a última antes da Copa do Mundo.

No retorno da pausa, no dia 2 de abril, o Flamengo vai à Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino. O começo de abril também marca o começo da fase de grupos da Libertadores, com a primeira rodada marcada a partir do dia 7 de abril.

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