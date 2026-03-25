Alex Sandro preocupa para a sequência? Veja o prazo de recuperação no Flamengo

Alex Sandro, lateral-esquerdo do Flamengo, sofreu uma lesão na coxa direita e foi cortado dos amistosos da Seleção Brasileira desta Data-Fifa. Com contusão de grau 1, o jogador desfalcará a equipe carioca nos próximos jogos. Entretanto, a expectativa é que o lateral estejá à disposição para a estreia na Libertadores. O Lance! contextualiza o cenário.

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A lesão de Alex Sandro foi ocasionada na partida contra o Corinthians no último domingo. O problema no posterior da coxa direita é considerado leve. Essa, aliás, não é a primeira vez que o jogador sofre uma contusão deste tipo.

Por já conhecer o corpo de Alex Sandro e como o jogador costuma se recuperar dessa lesão, a expectativa do departamento médico é que o atleta retorne aos jogos entre duas e três semanas. Assim, poderia ficar à disposição para a estreia na Libertadores no dia 8 de abril, quando o Flamengo visita o Cusco, fora de casa, no Peru.

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Alex Sandro em campo pelo Flamengo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

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Assim como Alex Sandro, Bruno Henrique também se recupera de problema físico no Flamengo

O período sem jogos durante a Data-Fifa será fundamental não só para Alex Sandro se recuperar, mas também para Bruno Henrique. O Camisa 27 trata de uma pubalgia, que já o deixou fora de seis jogos (cinco com Leonardo Jardim).

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A expectativa da comissão técnica rubro-negra é que o atacante seja relacionado para o jogo contra o RB Bragantino. Caso isso não aconteça, o retorno será contra o Santos, no compromisso seguinte.

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