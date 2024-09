Eleição no Flamengo tem lançamento oficial de candidatura e bate papo com sócios

Maurício Gomes de Mattos lançou oficialmente sua candidatura à presidência do Flamengo na AABB Lagoa (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 05/09/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro

Dois pré-candidatos à presidência no Flamengo fizeram eventos nesta quinta-feira, 5, para reafirmarem seus desejos de comandar o clube a partir do próximo triênio. O ex-presidente do Conselho de Administração e ex-VP de Consulados e Embaixadas Maurício Gomes de Mattos lançou oficialmente sua candidatura à presidência na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Lagoa. Perto dali, no Clube Monte Líbano, o ex-vice-presidente de Futebol e de Finanças Wallim Vasconcellos realizou um bate papo com sócios.

Na AABB, Maurício Gomes de Mattos - ou MGM, como é conhecido - apareceu na presença dos ex-presidentes do Flamengo Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Mello. Ele discursou para um grande grupo de apoiadores e foi categórico ao afirmar que, se eleito, o clube não irá virar uma SAF.

- Aqui não. Não à SAF! Eu não sei quem é o pai da SAF, se é um ou se é outro. Eu sei que eu não sou. Também não sei quem é o pai do Conselhinho, se é um ou se é outro. O que eu quero é profissionalismo - declarou MGM.

No Monte Líbano, Wallim Vasconcellos apresentou de forma sucinta suas propostas para um grupo de cerca de 60 sócios. Depois, ouviu deles sugestões de melhorias e de necessidades para o Flamengo. Um dos temas levantados foi a questão do sócio-torcedor.

- É inacreditável que o Flamengo tenha 50 mil sócios-torcedores, (o equivalente) a 0,1% de sua torcida. Alguma coisa está errada -, ponderou Vasconcellos. - Temos que mudar o 'que' e o 'como'.

A data do lançamento oficial da campanha de Wallim Vasconcellos ainda não foi definida. O prazo para inscrições das chapas começa na próxima terça-feira, 10, e vai até 30 de setembro.

Wallim Vasconcellos reuniu sócios do Flamengo no Clube Monte Líbano. (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

Como será a eleição do Flamengo

Até o momento, quatro candidatos manifestaram interesse em concorrer. Além de Wallim Vasconcellos e de Maurício Gomes de Mattos, o pleito deverá contar com o atual vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, e com o ex-vice-presidente de Relações Externas Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

A eleição para a presidência do Flamengo está marcada para 9 de dezembro, uma segunda-feira. Mas grupos de oposição insistem para que a data seja alterada para dois dias antes, sob a alegação de que muitos sócios aptos a votar moram fora do Rio.

Um dos argumentos para não antecipar o pleito para o final de semana é que a última rodada do Brasileirão está marcada justamente para o domingo, 8 de dezembro. Assim, há uma preocupação que o ambiente político na véspera possa atrapalhar o time na rodada derradeira.

Pela primeira vez na história, a eleição para a presidência do Flamengo contará com urnas eletrônicas, as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. O equipamento será fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Não haverá voto à distância.