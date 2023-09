Na penúltima rodada, o time da Gávea assumiu a liderança, no momento certo, ao derrotar o Corinthians por 2 a 0, no Brinco de Ouro, estádio do Guarani, em Campinas. A uma vitória do hexa, o Flamengo sofreu em um Maracanã lotado, mas virou para cima do Grêmio e confirmou o título, com 67 pontos, dois à frente do Internacional. A cabeçada de Ronaldo Angelim fez o torcedor tirar o grito de campeão brasileiro que estava preso há 17 anos. Os comandados de Andrade perderam apenas uma vez nos últimos 17 jogos da campanha: para o Grêmio Barueri, fora de casa.