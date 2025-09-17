‘Absorveu o conhecimento da minha forma de trabalhar’, diz Jorge Jesus sobre Filipe Luís
Treinadores trabalharam juntos no time carioca
A grande fase do Flamengo com o técnico Filipe Luís faz com que torcedores do time carioca lembrem da época áurea com Jorge Jesus. Diante deste cenário, o mister, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, enalteceu o carinho pelo atual comandante rubro-negro e revelou que conversa com frequência com ele.
- Além de ser amigo, é uma pessoa grata, e há pessoas no futebol que esquecem as coisas com muita facilidade. Continuamos a falar muito. Ele é um treinador que está começando a carreira e que absorveu o conhecimento da minha forma de trabalhar, e acredito muito em seu crescimento - iniciou Jorge Jesus em entrevista ao canal "Goat".
- Ele está aprendendo, nossos primeiros anos de carreira são assim, como os meus. Agora, sei que ele terá um futuro brilhante, vai ter. É um grande amigo. O Filipe é um amigo grato, um grande pai de família e será um grande treinador - completou o mister.
Anteriormente, Filipe Luís, em coletiva de imprensa do Flamengo, foi questionado se ele poderia ser comparado com Jorge Jesus. O jovem treinador foi curto e direto sobre o tema.
- Se não é o melhor da história, é um dos melhores que passaram aqui no Flamengo. Eu nunca serei parecido, nunca farei algo semelhante ao que ele fez - resumiu Filipe Luís.
