Com títulos da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca em 2025, o Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo. O Rubro-Negro está na lista da 16ª edição do Globe Soccer Awards, divulgada nesta sexta-feira (18), ao lado de gigantes europeus. O resultado sairá no dia 28 de dezembro em Dubai.

continua após a publicidade

Além do Flamengo, o prêmio de Melhor Clube de Futebol Masculino conta com as participações de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool.

Os finalistas foram divulgados após mais de 30 milhões de votos de torcedores de futebol do Brasil e do mundo. Ou seja, a participação dos rubro-negros foi fundamental para que o Flamengo chegasse na fase final da premiação. Inicialmente, o Palmeiras esteve entre os 14 clubes mais votados.

Jogadores do Flamengo na partida contra o PSG (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Conheça o Globe Soccer Awards, prêmio que o Flamengo está concorrendo

O Globe Soccer Awards é uma das mais relevantes premiações do futebol mundial, criada em 2010, que reconhece anualmente os principais clubes, atletas, treinadores e executivos do esporte em escala global. Diferentemente de prêmios restritos a uma confederação ou região, o Globe Soccer tem alcance internacional e combina votação popular global com a avaliação de um júri formado por dirigentes, ex-jogadores, técnicos e especialistas da indústria do futebol.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.