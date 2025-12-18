menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Temporada brilhante: Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo

Rubro-Negro disputa premiação com gigantes europeus

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/12/2025
16:47
Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
imagem cameraTécnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com títulos da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca em 2025, o Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo. O Rubro-Negro está na lista da 16ª edição do Globe Soccer Awards, divulgada nesta sexta-feira (18), ao lado de gigantes europeus. O resultado sairá no dia 28 de dezembro em Dubai.

continua após a publicidade

Além do Flamengo, o prêmio de Melhor Clube de Futebol Masculino conta com as participações de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool.

Os finalistas foram divulgados após mais de 30 milhões de votos de torcedores de futebol do Brasil e do mundo. Ou seja, a participação dos rubro-negros foi fundamental para que o Flamengo chegasse na fase final da premiação. Inicialmente, o Palmeiras esteve entre os 14 clubes mais votados.

Jogadores do Flamengo antes da partida contra o PSG (Foto: Divulgação/Flamengo)
Jogadores do Flamengo na partida contra o PSG (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Conheça o Globe Soccer Awards, prêmio que o Flamengo está concorrendo

O Globe Soccer Awards é uma das mais relevantes premiações do futebol mundial, criada em 2010, que reconhece anualmente os principais clubes, atletas, treinadores e executivos do esporte em escala global. Diferentemente de prêmios restritos a uma confederação ou região, o Globe Soccer tem alcance internacional e combina votação popular global com a avaliação de um júri formado por dirigentes, ex-jogadores, técnicos e especialistas da indústria do futebol.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias