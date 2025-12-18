Temporada brilhante: Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo
Rubro-Negro disputa premiação com gigantes europeus
Com títulos da Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca em 2025, o Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo. O Rubro-Negro está na lista da 16ª edição do Globe Soccer Awards, divulgada nesta sexta-feira (18), ao lado de gigantes europeus. O resultado sairá no dia 28 de dezembro em Dubai.
Além do Flamengo, o prêmio de Melhor Clube de Futebol Masculino conta com as participações de PSG, Barcelona, Chelsea e Liverpool.
Os finalistas foram divulgados após mais de 30 milhões de votos de torcedores de futebol do Brasil e do mundo. Ou seja, a participação dos rubro-negros foi fundamental para que o Flamengo chegasse na fase final da premiação. Inicialmente, o Palmeiras esteve entre os 14 clubes mais votados.
Conheça o Globe Soccer Awards, prêmio que o Flamengo está concorrendo
O Globe Soccer Awards é uma das mais relevantes premiações do futebol mundial, criada em 2010, que reconhece anualmente os principais clubes, atletas, treinadores e executivos do esporte em escala global. Diferentemente de prêmios restritos a uma confederação ou região, o Globe Soccer tem alcance internacional e combina votação popular global com a avaliação de um júri formado por dirigentes, ex-jogadores, técnicos e especialistas da indústria do futebol.
