Libertadores: Rossi não teme catimba do Estudiantes, da Argentina, contra o Flamengo

O Flamengo encara o Estudiantes, da Argentina, às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, os torcedores rubro-negros acreditam que o time argentino jogará "fechado", principalmente visando levar o melhor resultado possível para a partida de volta em La Plata. Para o goleiro Rossi, o time brasileiro não tem que mudar o seu estilo de jogo por conta do adversário.

continua após a publicidade

➡️ Rossi prevê dificuldade do Flamengo contra o Estudiantes: ‘Vamos fazer nosso jogo’

- A gente encara o nosso jogo em casa como se fosse qualquer outro jogo, como contra qualquer outra equipe. A gente em casa vem se destacando muito, tendo o nosso fator Maracanã é muito importante. Nos últimos jogos, vem fazendo uma boa diferença. Obviamente o Estudiantes vai querer levar o jogo para o desconforto, mas a nossa ideia é não mudar, sempre tentar manter a ideia que o Filipe quer. Ainda não falamos muito do jogo, mas agora é começar a preparar. Acho que a gente não vai mudar nada do que vem mostrando dentro do campo, seja em casa ou seja fora - detalhou Rossi.

Rossi, do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Rossi não teme "catimba" do Estudiantes contra o Flamengo

Rossi conhece bem a "catimba" das equipes argentinas. Mas, segundo ele, isso não é motivo de preocupação para o Flamengo. Afinal, a Conmebol está em cima para repreender essas ações.

continua após a publicidade

- Falar de cera, de catimba e de tudo isso, hoje em dia acho que a Conmebol está mais resistente nisso, eles passam para a arbitragem a mensagem de não demorar tanto o jogo. Eles têm a força de dar um cartão amarelo para um jogador que tenta fazer cera ou perder tempo. São situações do jogo, mas depende do ritmo, se o jogo está muito acelerado pode dar uma calma para o time. São situações que podem ser para decidir ou descansar um milésimo de segundo, e isso faz diferença. Mas a Libertadores é especial, a Conmebol exige que a arbitragem seja um pouco mais dura nesse sentido por querer mais tempo de jogo, mas isso aí é com arbitragem - detalhou o goleiro argentino.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real