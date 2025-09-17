Flamengo é favorito, mas precisa tomar cuidado com a mística do Estudiantes, diz jornalista

Se, de um lado, o Flamengo encara nesta quinta-feira (18), no Maracanã, o jogo mais importante da sua temporada, o mesmo vale para o Estudiantes, da Argentina. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No papel, o time brasileiro conta com o favoritismo ao seu lado. No entanto, se tratando de noite de Libertadores e de um time tradicional como o Estudiantes, é importante tomar cuidado.

Para entender o momento da equipe de La Plata, o Lance! conversou com o jornalista Manuel Eliçabe, da Radio Provincia de Buenos Aires. O comunicador foi sincero ao abordar as expectativas pelo olhar argentino, e detalhou o trabalho de Eduardo Domínguez, técnico dos "pinchas."

- As expectativas são baixas porque o time não está jogando bem. É verdade que o Estudiantes tem uma presença forte nas copas devido à sua história e mística, além de ter um treinador que costuma surpreender para melhor em momentos difíceis e tem um pouco de sorte - iniciou o jornalista argentino ao Lance!.

Técnico do Estudiantes Foto: Divulgação/Estudiantes

- A gestão de Eduardo Domínguez foi muito bem-sucedida, com três títulos, mas ele já está desgastado com um baixo nível de desempenho tanto coletivo quanto individual de sua equipe. Ele assumiu em março de 2023 e foi de vento em popa: campeão da Copa da Argentina, da Copa da Liga e da Taça dos Campeões. O Estudiantes não joga bem há um ano, apesar de ter feito algumas boas partidas na fase de grupos da Copa Libertadores. O Botafogo não mostrou grande coisa, a Universidad de Chile foi inconsistente e o Carabobo muito fraco - completou.

O Estudiantes tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos (três derrotas e um empate). Na Libertadores, se classificou às quartas após eliminar o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0 no placar agregado.

Pontos fortes do Estudiantes, adversário do Flamengo

O Estudiantes conta com alguns rostos conhecidos do torcedor brasileiro, como o goleiro uruguaio Muslera, com passagem importante pela seleção, e o meio-campista Medina, ex-Boca Juniors. Além disso, outros nomes como Carrillo (camisa 9) e Palacios também precisam estar no radar do Flamengo.

- Eles têm um bom goleiro, Muslera. Um gladiador, que é Ascacíbar. Um jogador de primeira linha, que é Medina e um artilheiro temível, Carrillo. Palacios é diferente (habilidoso e bom finalizador), mas não está em grande forma, e o colombiano Cetré é afiado (mudança de ritmo e finalização de média e longa distância) - detalhou.

Muslera, técnico do Estudiantes (Foto: Divulgação)

Como o Flamengo está sendo visto na Argentina

Como citado anteriormente, o Flamengo é o favorito para essa decisão, principalmente por conta da alta qualidade do elenco rubro-negro. Manuel Eliçabe ressaltou a força do plantel brasileiro. Segundo ele, o empate seria um "milagre" para o Estudiantes.

- Além do poderio financeiro (do Flamengo), seu histórico na competição e seus jogadores de primeira linha falam por si. Embora não admitam (jogadores e corpo técnico do Estudiantes), um empate seria um milagre, assim é o futebol. O Estudiantes, historicamente, prospera em jogos difíceis - afirmou o jornalista.

