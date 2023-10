Zé Ricardo também comentou o retorno de Matheus Pereira. O meia-atacante voltou a entrar em campo após dois meses e dez dias parado, em razão de uma lesão no joelho esquerdo.



- Matheus é um jogador de muita qualidade, realmente. Teve uma lesão séria, ficou parado dois meses e dez dias, se não me engano. A gente está tendo muito cuidado, porque a gente conta muito com ele, assim como todos - pontuou o treinador. E, na sequência, projetou os próximos jogos com Matheus Pereira.



- A gente tinha planejado junto com a preparação física que ele entraria no máximo uns 30 minutos. A gente entendia que, pegando o Cuiabá mais desgastado, ele teria mais espaço, assim como teve. A estratégia deu certo, logicamente que ele indo bem, não sentindo nada, como não sentiu, a gente espera aproveitar mais tempo contra o Flamengo.