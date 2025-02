Zagueiro do Cruzeiro está na lista do técnico Dorival Júnior

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está na lista dos jogadores pré-convocados pelo técnico Dorival Júnior para os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Foram relacionados 52 nomes, mas somente 23 serão chamados para as partidas.

O primeiro jogo do Brasil em 2025 será contra a Colômbia, no dia 20 deste mês, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Cinco dias depois, a Seleção Brasileira fará o clássico com a Argentina, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 21h.

Fabrício Bruno foi convocado por Dorival Júnior três vezes em 2024 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)<br>

No ano passado, quando ainda atuava pelo Flamengo, Fabrício Bruno foi convocado três vezes e disputou duas partidas. Em março, o zagueiro fez parte da primeira convocação de Dorival Júnior, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, na Europa. Fabrício Bruno foi titular nos dois jogos: vitória por 1 a 0 sobre os ingleses e empate por 3 a 3 com os espanhóis.

Em agosto, Fabrício Bruno foi chamado para os jogos pelas Eliminatórias contra Equador (1 a 0), em Curitiba, e Paraguai (0 a 1), em Assunção, depois da contusão de Éder Militão nos treinos. E em setembro esteve na convocação para as partidas contra Chile (2 a 1), em Santiago, e Peru (4 a 0), em Brasília, também após contusão de Éder Militão e Bremmer. Nesses jogos, no entanto, o zagueiro ficou apenas no banco.

Veja os sete zagueiros que disputam quatro vagas com Fabrício Bruno

Os outros zagueiros da lista divulgada nesta sexta-feira (28) por Dorival Júnior são: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest).

O Brasil está em quinto lugar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos em 12 jogos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. A Argentina lidera com 25 pontos. Os seis primeiros colocados têm vaga direta na Copa do Mundo, e o sétimo disputará uma repescagem.