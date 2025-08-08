Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 8/8/2025
Cruzeiro treina em Maceió antes de retorno a Belo Horizonte
- Matéria
- Mais Notícias
Os jogadores do Cruzeiro, após a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, fazem treino regenerativo pela manhã em Maceió, antes da viagem de retorno a Belo Horizonte. O clube celeste agora aguarda a definição do próximo adversário na competição, em sorteio realizado na terça-feira (12), na sede da CBF.
Relacionadas
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Agenda do Cruzeiro
Domingo (10), o Cruzeiro enfrenta o Santos, do atacante Neymar, às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do turno. A Raposa está na vice-liderança com os mesmos 37 pontos do Flamengo, que tem um jogo a menos. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos, e a expectativa de público gira em torno de 59 mil pessoas.
Um dia na história do Cruzeiro
Há 26 anos, o zagueiro Cris, revelado pelo Corinthians, estreava pelo Cruzeiro na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele formou dupla com Marcelo Djian, outro ex-corintiano, na equipe dirigida por Levir Culpi. Até 2004, Cris disputou 260 jogos com a camisa celeste e marcou 25 gols – o zagueiro teve rápida saída para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, no primeiro semestre de 2003.
Veja os próximos jogos do Cruzeiro
Estas são as próximas partidas da equipe celeste:
- 10/8 – Santos, Mineirão, 18h30, Brasileiro
- 18/8 – Mirassol, Maião, 20h, Brasileiro
- 23/8 – Internacional, Mineirão, 18h30, Brasileiro
- 27/8 – jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil
- 30/8 – São Paulo, Mineirão, 21h, Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias