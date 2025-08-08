Os jogadores do Cruzeiro, após a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, fazem treino regenerativo pela manhã em Maceió, antes da viagem de retorno a Belo Horizonte. O clube celeste agora aguarda a definição do próximo adversário na competição, em sorteio realizado na terça-feira (12), na sede da CBF.

Agenda do Cruzeiro

Domingo (10), o Cruzeiro enfrenta o Santos, do atacante Neymar, às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do turno. A Raposa está na vice-liderança com os mesmos 37 pontos do Flamengo, que tem um jogo a menos. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos, e a expectativa de público gira em torno de 59 mil pessoas.

Kaio Jorge comemora com Villalba primeiro gol contra o CRB (Foto: Itawi Albuquerque/AGIF)

Um dia na história do Cruzeiro

Há 26 anos, o zagueiro Cris, revelado pelo Corinthians, estreava pelo Cruzeiro na vitória por 3 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele formou dupla com Marcelo Djian, outro ex-corintiano, na equipe dirigida por Levir Culpi. Até 2004, Cris disputou 260 jogos com a camisa celeste e marcou 25 gols – o zagueiro teve rápida saída para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, no primeiro semestre de 2003.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

